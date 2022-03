Le projet 108 m sur les rails

HAYANGE - Le grand projet «108 m» de Corus est entré vendredi dans une phase concrète, avec la pose de la première pierre du chantier d'agrandissement des usines d'Hayange.

Les travaux nécessiteront quatre semaines et demie d'arrêt technique dans le courant de l'année. Mais devraient ensuite porter leurs fruits. En effet, la productivité de Corus Hayange devrait augmenter d'un tiers, avec ces nouveaux rails. «Cela nous permettra d'optimiser les flux de l'usine et de revenir sur nos concurrents», explique Colin McGibbon, le patron de l'usine.

«De plus, le projet 108m assure la pérennité de l'entreprise et fidélise nos principaux clients». Selon des projections présentées vendredi, les rails longs de plus de 90 m devraient atteindre 72% du marché en 2014.