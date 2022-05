Au Luxembourg: Le projet d'implantation de Google à Bissen pourrait être réévalué

Plus rien ne s'oppose à l'implantation d'un data-center de Google à Bissen. «En mars, il y a eu un arrêt définitif suite au recours du mouvement écologique dénonçant la modification du PAG», rappelle le député Laurent Mosar (CSV). Il a posé une question élargie sur le devenir de ce projet, ce mercredi, en séance publique, au ministre de l'Économie Franz Fayot.

Le ministre a indiqué que des discussions avaient lieu avec le géant américain mais qu'il n'a pas de réponse. Franz Fayot n'exclut pas une «réorientation stratégique, une modification du projet, même substantielle». «On ne s'attendait pas à cette réponse, ajoute le député. On pensait que le projet allait reprendre. On se demande maintenant s'il sera réalisé mais surtout quel projet sera réalisé. S'il y a effectivement une réorientation, il faudra probablement reprendre toutes les démarches». Alors ce nouveau projet n'est pas près de voir le jour, quand on sait que celui du data-center est dans les tuyaux depuis 2017.