Logement au Luxembourg : Le projet de réforme du bail à loyer attire encore les critiques

LUXEMBOURG – La Chambre de Commerce et la Chambre des métiers estiment que le projet de réforme du bail à loyer va réduire l'investissement dans l'immobilier locatif neuf. Deux membres de la majorité répondent.

La Chambre de Commerce et la Chambre des métiers viennent d’émettre un avis commun sur le projet de réforme du bail à loyer. Elles estiment que ce projet pourrait à terme impacter fortement l’offre sur le marché locatif, en imputant désormais un certain nombre de charges sur les propriétaires et «surtout en envoyant un ensemble de signaux négatifs» aux investisseurs.