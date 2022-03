Sport spectacle : Le projet fou de David Beckham à Miami

David Beckham a dévoilé lundi un projet de stade de 35 000 places comprenant un hôtel en plein-centre de Miami pour son équipe de football, dans le championnat nord-américain.

«Quand les gens pensent à Miami, ils pensent immédiatement à la proximité avec l'eau», a indiqué l'ancien international anglais, cité dans un communiqué diffusé sur le site Internet de la MLS. «J'ai demandé à mon équipe de développer des idées pour le stade afin qu'il incorpore le meilleur de Miami. Même si nous n'en sommes qu'au début du processus de création de notre équipe, je crois que nous avons pensé quelque chose dont Miami peut être fier et qui résonnera dans le monde entier», a-t-il poursuivi.

Quelques 30 sites auraient été étudiés par le consortium dirigé par l'ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid, de l'AC Milan, du Los Angeles Galaxy et du Paris SG qui a pris sa retraite en juin 2013. Selon les esquisses dévoilées par les cabinets d'architectes, le stade d'un coût de 200 millions de dollars (144 M EUR) a une structure évoquant des vagues et sera installée au bord de la baie de Biscaine, à proximité de la salle où évolue le Heat, double champion en titre NBA. Le projet comprend un hôtel, une galerie commerciale et un parking. Si la municipalité de Miami donne son aval à ce projet, il pourrait être prêt pour 2018.