A Differdange: Le projet immobilier Gravity commence à prendre vie

Les tours Gravity, qui ont poussé à vue d'œil dans le ciel à Differdange, commencent à être investies. Un salon de coiffure et d'esthétique, une crèche et une entreprise spécialiste de centres d'appels y ont ainsi démarré leur activité lundi. «Nous espèrons profiter du passage dans le quartier, avec la présence d'Auchan, de l'École internationale et du Science Center, souligne Dady Sacko, la cogérante d'«Arboria Beauty». Nous avons aussi choisi de nous implanter, car le bâtiment est spacieux et lumineux. En outre, il y aura davantage de verdure à l'extérieur cet été, cela va être chouette».