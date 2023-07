Justice : Le propriétaire du club de Tottenham arrêté à New York

Le milliardaire est propriétaire de l'entreprise bahaméenne Tavistock Group, dont la filiale ENIC est devenue actionnaire de Tottenham, club de Premier League, en 2001. AFP

L'homme d'affaires de 86 ans, installé aux Bahamas, est accusé d'«avoir orchestré un stratagème éhonté» de délit d'initié, avait affirmé mardi le procureur du district sud de New York, Damian Williams, en annonçant son inculpation. «Les accusés ont été arrêtés ce matin et seront présentés (à la justice) plus tard aujourd'hui», a indiqué son bureau dans un communiqué mercredi.

Entre 2013 et 2021, Joe Lewis aurait «abusé de son accès aux conseils d'administration» de diverses entreprises pour fournir des informations non-disponibles au grand public à ses «relations amoureuses, ses assistants personnels, ses pilotes privés, et ses amis». Ces personnes auraient ensuite agi sur la base de ces informations et «engrangé des millions de dollars en Bourse».

Actionnaire de Tottenham depuis 2001

L'acte d'inculpation, long de 29 pages, liste les 19 chefs d'accusation retenus contre l'homme d'affaires, dont plusieurs pour «fraude boursière». Il encourt jusqu'à 25 ans de réclusion pour le chef d'accusation le plus grave. Selon le procureur, le milliardaire aurait fourni ces informations comme moyen de rémunérer ses employés ou d'offrir des cadeaux à des amis ou des conquêtes, décrivant la combine comme de la «corruption classique d'entreprise» et «de la triche».

Les deux autres accusés, Patrick O'Connor et Bryan Waugh, sont deux pilotes d'avion employés par l'homme d'affaires pour ses jets privés, selon le bureau du procureur. Joe Lewis est considéré comme l'un des hommes les plus riches du Royaume-Uni, avec une fortune estimée à plus de 6 milliards de dollars selon Forbes, basée sur ses activités de cambiste (échange de devises) à partir des années 1980.

