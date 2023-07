Cyclisme: Le protocole Covid part en vrille sur la Grande Boucle

Le Tour de France avait démarré sur un rappel strict, voici dix jours. Oui, le Covid existe encore et la caravane, quoique poreuse et ambulante par nature, devait se transformer en bulle. Isoler du mieux possible les champions du monde extérieur, tel était l’objectif. À l’usage, chacune des équipes fait un peu comme bon lui semble. Preuve en a été apportée lundi lors de la journée de repos autour de Clermont-Ferrand.