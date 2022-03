Ligue 1 - 1ère journée : Le PSG démarre par un nul à Reims

Le PSG a quelque peu déçu pour sa rentrée en Ligue 1. Le champion de France a été tenu en échec 2-2 sur la pelouse de Reims alors qu'il avait toutes les cartes en main pour s'imposer.

«Ibra» a trouvé l'ouverture dès la 7e minute sur un service de Javier Pastore et aurait dû doubler la marque à deux reprises, mais a trouvé le poteau seul face au but vide (19e) et a ensuite vu son penalty repoussé par le portier rémois Johnny Placide (21e).