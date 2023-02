Football : Le PSG «discute en ce moment» d’une prolongation de Messi

«Je serais ravi s’il continue, mais on discute en ce moment pour essayer d’arriver au but, pour continuer à avoir Leo Messi avec nous», a-t-il poursuivi. À 35 ans, le septuple Ballon d’or doit décider de quoi son avenir sera fait, quelques semaines après avoir enfin atteint le graal d’un sacre à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Messi a rejoint Paris en 2021, pour deux saisons (plus une en option), après avoir effectué toute sa carrière professionnelle avec le FC Barcelone.

Encore buteur samedi

Campos a salué l’implication du petit attaquant argentin dans le projet parisien, citant en exemple sa prestation à Montpellier mercredi en Ligue 1 (3-1), avec un but à la clé. «À la mi-temps, je lui ai dit: ''Leo il faut que tu entraînes tous les autres avec toi'', il a dit: ''tranquille'' et il a fait une deuxième partie de match exceptionnelle», a raconté le conseiller sportif du PSG. La forme de Messi, encore buteur samedi contre Toulouse (2-1), est une bonne nouvelle pour Paris avant le choc européen contre le Bayern Munich le 14 février, que manquera sur blessure Kylian Mbappé.

«Perdre Kylian, bien sûr que c’est dur, je l’ai vu très triste avec sa blessure», a commenté Campos, très proche de l’attaquant. «Mais je l’ai vu ensuite travailler dès le matin pour accélérer le plus possible sa récupération, c’est la personnalité d’un vainqueur, de quelqu’un de très spécial. Il est déjà le meilleur attaquant au monde.» Sans lui, le PSG aurait bien eu besoin d’un renfort au mercato mais le contrat de prêt du Marocain Hakim Ziyech (Chelsea) n’a pas pu être validé à temps. «On avait le joueur avec nous, on a tout fait, mais comme dans tous les transferts de joueur, on a besoin que les trois parties marchent bien. (...) Malheureusement, au dernier instant, ça n’a pas marché avec l’autre partie (Chelsea)», a déploré Campos.