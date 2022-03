Ligue 1 - 34e journée : Le PSG met Monaco sous pression

Paris, qui a battu Montpellier 2-0 ce samedi lors de la 34e journée de Ligue 1, a pris seul la tête du championnat, avec trois points d'avance sur Monaco.

Des buts de Cavani (29e) et Di Maria (48e) ont suffi aux Parisiens pour remplir leur contrat. Cavani a inscrit son 31e but en L1 et en totalise désormais 44 en 44 matches toutes compétitions confondues, de quoi talonner la référence Lionel Messi (45 buts en 45 matches avec le Barça). Petite ombre au tableau parisien, Pastore a été remplacé peu avant la fin après avoir ressenti une douleur musculaire à la cuisse droite. Quadruple tenant du titre, le PSG a donc attendu la 34e journée pour prendre les commandes du championnat... et encore, de manière bien fragile: les Monégasques comptent désormais trois points de retard mais aussi deux matches en moins, à Lyon dimanche et contre Saint-Étienne le 17 mai.