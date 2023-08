Le PSG ne veut plus de Neymar et Verratti

Neymar et Marco Verratti sont sur la liste des transferts.

Nouveau rebondissement dans le mercato du PSG. Alors que Kylan Mbappé est toujours écarté du groupe professionnel car il refuse de prolonger, l'entraîneur Luis Enrique a signifié à plusieurs joueurs qu'ils ne faisaient plus partie des plans du club pour la saison à venir, indiquent L'Équipe et RMC .

Parmi eux, deux stars de l'effectif, Neymar et Marco Verratti, mais également Renato Sanches, Hugo Ekitike et Juan Bernat. Tous ces joueurs sont invités à partir d’ici à la fin du mercato. Reste désormais au club à leur trouver un point de chute, ce qui s'annonce compliqué pour certains.

Verratti ok pour l'Arabie saoudite, pas Neymar

Si Neymar a déjà fait part de son désir de quitter la capitale française, son salaire important (30 millions d’euros par an) et ses quatre ans de contrat constituent un frein à l'opération. Intéressé par un retour, le FC Barcelone n'a pas les moyens financiers pour le moment. Et le Brésilien n'est pas encore prêt à succomber aux sirènes saoudiennes, malgré une offre mirobolante d'Al-Hilal.