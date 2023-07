Football: Le PSG prêt à accepter l'offre record d'Al-Hilal pour Mbappé

Le club basé à Riyad a déjà enrôlé le Sénégalais Kalidou Koulibaly et le Serbe Sergej Milinkovic-Savic, au cours des dernières semaines, et se verrait bien s'attacher les services du buteur français, avec qui il a été autorisé à entrer en discussion. Le journal L'Équipe évoque également des discussions avec le FC Barcelone, qui souhaiterait proposer plusieurs joueurs dans la transaction.

Les dirigeants parisiens seraient prêts à étudier toutes les options pour se séparer du joueur à un an du terme de son contrat, et ainsi bénéficier d'une indemnité de transfert, mais le Real Madrid est le principal souhait du joueur. Le club espagnol, qui n'envisageait un transfert qu'à partir de l'été 2024, reste le favori pour attirer l'attaquant français et pourrait se positionner, en fin de mercato, pour forcer le club parisien a faire baisser le prix du joueur.