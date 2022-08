Mercato: Le PSG veut Rashford, Icardi écarté du groupe

Malgré la présence de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar et le recrutement de l'espoir français Hugo Ekitike, le PSG souhaite ajouter un nouvel élément offensif de premier plan à son effectif.

D'après L'Équipe, les dirigeants parisiens ont pris contact avec l'entourage de l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford et les discussions avancent de manière positive. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur de 24 ans, valorisé à 60 millions d'euros sur le site transfermarkt , pourrait être séduit par l'opportunité de jouer la Ligue des champions et de retrouver l'équipe d'Angleterre à l'approche de la Coupe du monde.

L'international anglais (46 sélections, 12 buts) sort en effet d'une saison compliquée avec les Red Devils, avec seulement 5 buts marqués en 30 apparitions. «On souhaite l'arrivée d'un autre attaquant (…) Il faut que ce soit un vrai plus», a déclaré jeudi l'entraîneur Christophe Galtier, qui doit combler le départ d'Arnaud Kalimuendo. Prêté à Lens la saison passée, le jeune attaquant français va être transféré à Rennes pour «avoir plus de temps de jeu».

La fin de l'aventure pour Icardi?

L'intérêt du PSG pour Rashford préfigure la fin de l'histoire entre le club parisien et Mauro Icardi. Très décevant depuis deux saisons, l'Argentin a été écarté du groupe. Comme plusieurs autres joueurs, dont Kehrer, Draxler, Gueye et Kurzawa, il s'entraîne désormais à part. Ses frasques personnelles liées à ses vraie(s)-fausse(s) rupture(s) avec sa femme et agente Wanda n'ont pas plaidé pour lui.