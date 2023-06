«Le public aura envie de revenir» aux Francofolies

Vincent Lescaut/L'essentiel

Un pari réussi

Avec plus de 25 000 personnes réunies entre vendredi et dimanche au parc du Galgenberg, cette troisième édition fut un grand succès. «On est heureux du résultat et de la façon dont cela s’est passé, avec deux sold-out sur le parc, mais aussi au théâtre et à la KuFa. Le public a répondu présent à ce qu’on a proposé», confie Loïc Clairet, le directeur des Francos d’Esch.

Festival durable

Dotées du label «Green Events», les Francos ont fait le choix d’être un festival éco-responsable. «C’était un sacré défi, et c’est devenu une grande satisfaction. Il faut que l’on revoie des détails, car laver des milliers de gobelets et d’assiettes demande une logistique particulière. Mais cela a permis de garder un site ultra propre, sans déchets», reconnaît-il.

Les points négatifs

L’attente aux bars et aux stands de nourriture a été pointée du doigt. «C’est un point qui a été un peu plus sensible durant le week-end, nous sommes bien conscients des difficultés et du fait qu’il y a eu pas mal d’attente. Il faut que l’on repense nos pratiques: former les gens plus en amont, trouver du matériel qui résiste mieux à la chaleur. L’implantation aussi pourrait être redessinée, avec quelque chose de plus aéré et des longs bars.

Le parc est ce qu’il est, et nous voyageons autour. Mais nous n’en sommes qu’à notre troisième édition, la deuxième avec du public, et ce sont des points qu’il faut absorber. C’est une petite crise de croissance que l’on va très vite régler», détaille encore Loïc Clairet.

La mobilité

«Nous avons vu remonter via les réseaux sociaux des difficultés, notamment au niveau du parking de Belval mais nous n’en sommes pas gestionnaires, répond Loïc Clairet. Nous en discuterons aussi avec les CFL». Les arrivées en train et via la navette tous les quarts d'heure on été plébiscitées, «on voyait les vagues arriver». «Des améliorations» sont à prévoir à prévoir, «mais il faut aller dans ce sens».

Vers une progra plus familiale?

«Nous avons aussi cherché cette dimension grand public et familiale le dimanche avec Angèle et Louise Attaque, mais nous réfléchissons à avoir peut-être quelques artistes plus anciens. Il faut trouver le bon équilibre en sachant qu’il y a une grande scène qui peut accueillir 9 000 personnes. On a su jouer ce jeu.

6. Objectif 2024

Après une programmation forte, comment gérer la pression? «Si nous faisons moins bien ce serait dommage, on est là pour s’améliorer. Faire une programmation, c’est voir ce qui va se présenter, sentir les moments, savoir ce que les gens ont envie d’écouter, à 15 ou 40 ans. On ne se met pas une pression particulière, car l’expérience du public sur le site du festival fait que l’on va avoir envie d’y revenir».

