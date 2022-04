Franz Ferdinand: «Le public demande toujours nos anciens tubes»

Bob Hardy a évoqué un prochain album, sans donner de date de sortie. Facebook / Franz Ferdinand

L’essentiel: Votre tournée suit le best of «Hits to the head». Le public est-il toujours attaché aux tubes de Franz Ferdinand ou veut-il découvrir des nouveautés?

Bob Hardy, bassiste de Franz Ferdinand: Nous jouons évidemment nos singles, car les gens nous demandent nos vieilles chansons. Mais pendant les concerts, ils veulent aussi nos nouveautés et entendre les nouveaux albums, quand nous en avons. En festival, c’est un peu différent, le public attend autre chose.

Le public réagit davantage lorsque vous jouez «Take me out», par exemple?

C’est l’une de nos grandes chansons, elle suscite toujours beaucoup d’enthousiasme. Mais les fans réagissent aussi à des titres comme «Do you want to», «No you girls» ou «Glimpse of love», qui font partie de notre identité. On ressent la même énergie!

Bob Hardy (à droite) et Alex Kapranos (à gauche) sont les deux membres fondateurs de Franz Ferdinand encore actifs dans le groupe. Facebook/Franz Ferdinand

Quels titres jouerez-vous au Luxembourg ?

Je pense que l’on restera aux chansons de «Hits to the head». Luxembourg sera le tout premier concert de notre tournée.

Pourquoi un best of et pas une playlist Spotify?

Nous aimons les albums physiques. C’est important de les avoir en main, avec le graphisme, les paroles, cela permet de ressentir l’album. Cela crée un lien avec les groupes, bien plus qu’une playlist.

Avez-vous un titre et un album préféré parmi vos chansons ?

Aujourd’hui, je dirais que mon album préféré est «Always ascending» (le dernier en date), aussi parce que je me souviens d’une session d’enregistrement très amusante. Pour la chanson, je dirais «Lazy boy». C’est celle que je préfère jouer.

Un nouvel album est-il en préparation ?

Nous y travaillons, nous avons enregistré deux chansons en mai 2021. Nous écrivons et enregistrons toujours, mais il est difficile de donner un calendrier de sortie dans cette période étrange.

Le groupe a changé depuis le début. Travaillez-vous de manière différente ?

Pas tant que ça, je dirais. Alex reste l’auteur des chansons, nous faisons les arrangements ensemble. Mais chaque chanson est différente dans notre manière de travailler. Nous travaillons tous ensemble, les anciens membres et les plus récents.

Que connaissez-vous du Luxembourg?

La dernière fois que nous sommes venus, nous avons passé un peu de temps dans la ville. J’ai trouvé ça sympa, il y avait aussi de beaux paysages, de la bonne nourriture. En tournée, j’aime me promener avec mon appareil photo avant ou après les concerts.