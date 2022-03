Le public des «Terres Rouges 2008» a fait la fête malgré l'averse

ESCH-SUR-ALZETTE - Même si le festival

Terres Rouges n’a pas affiché complet, dimanche, l’ambiance était, malgré la pluie, excellente. Notre envoyée spéciale est partie à la rencontre des festivaliers et des groupes.

17 h 05: c’est l’heure des Killerpilze... et peu après aussi celle de la pluie. Une bonne partie des festivaliers s’enfuit sous les arbres juste à côté, mais les «vrais» fans restent devant la scène. Très communicatifs, les jeunes musiciens de Killerpilze savent enthousiasmer le public qui danse et chante avec eux sous l'averse.

21 h: la nuit tombée, Sunrise Avenue se présente à son public. Les Finlandais sont sympas et de bonne humeur, comme leur musique entre rock et pop. Les ballades non plus ne manquent pas. Après, ne restent que quelques minutes jusqu’à ce que One Republic arrive sur scène.