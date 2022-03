Concert : Le public sera de retour pour la seconde Nuit du reggae

La Nuit du reggae a fêté sa

première, samedi, au Rider’s Park.

Au Irie Crew, collectif de DJ de la Grande Région, d’appeler sur la scène échafaudée the Rasites Band qui, après avoir dévoilé ses chansons, a aussi accompagné les deux artistes qui avaient incité notre déplacement. À commencer par Andrew Tosh, imposant dans sa tenue de général rasta, qui en plus d’avoir hérité du nom et du répertoire, possède la voix du père, c’en est même troublant parfois, surtout au moment des reprises comme «Legalize It» et «Whatcha Gonna Do». On dira que son charisme l’a emporté sur sa prestation.