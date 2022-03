Pour faire face à la hausse des chômeurs : Le public va emprunter du personnel au privé

LUXEMBOURG - Le ministère du Travail recrute dans le privé

pour le compte de l'Administration de l'emploi (Adem).

L'Adem aura quelque 40 consultants et placeurs en plus.

Une quarantaine de personnes sont en train d'être recrutées pour s'occuper des plus de 15 000 chômeurs inscrits à l'Adem. Pour trouver certaines d'entre elles, le ministère du Travail est allé voir du côté de la place économique et financière.

C'est une forme de recrutement «déjà utilisée par le passé» via «du prêt temporaire de main-d'œuvre», explique-t-on du côté du ministère. L'Adem empruntera ces salariés pendant deux ans. Ils resteront salariés de leur entreprise et garderont le même salaire qui sera pris en charge par l'Adem. Le but était d'avoir «des consultants en placement issus des ressources humaines et proches du terrain pour travailler avec les entreprises».