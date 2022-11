Au Luxembourg: Le puzzle du pont du tram sur l'A1 s'assemble peu à peu

Les deux culées et le poteau central sont déjà posés à leur place définitive.

Les automobilistes empruntant l'A1 en direction de l'Allemagne ont remarqué depuis quelque temps, peu avant la sortie Senningerberg, une étrange et massive structure incurvée posée à côté de l'autoroute, dans une zone fraîchement défrichée.

«Il s'agit de six éléments métalliques, assemblés sur place, du futur pont du tram sur le tronçon vers l'aéroport du Findel», explique André Von der Marck, directeur général de Luxtram. «Quatre autres pièces du tablier arriveront en décembre, tandis que les deux culées latérales, de chaque côté de l'A1 et et le poteau central "décentralisé" sont déjà bien en place, visibles eux aussi», ajoute le patron.