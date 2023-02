Premier League : Le Qatar a transmis une offre de rachat à Manchester United

Selon la presse, le club mis en vente fin novembre par ses propriétaires américains, la famille Galzer, pourrait devenir la plus grosse vente d'un club sportif au monde, pour près de 6 milliards d'euros. «L'offre vise à faire retrouver au club sa gloire passée aussi bien sûr qu'en dehors du terrain et -- par-dessus tout --, elle vise à remettre les supporters au cœur du Manchester United Football Club», précise le communiqué.

Si l'offre va à son terme, le club sera libéré de ses dettes, qui s'élèvent actuellement à 580 M EUR, et ses promoteurs s'engagent à «investir dans les équipes de football, le centre d'entraînement, le stade et les infrastructures au sens large», explique-t-il encore. La QIB est l'une des plus grandes banques du Qatar. Son actionnaire majoritaire est le fonds souverain Qatar Investment Authority, propriétaire de Qatar Sports Investments (QSI), qui contrôle le Paris SG.