Crise du Golfe : Le Qatar appelle à la révolte via Twitter

Selon le ministre saoudien de l'Information, le Qatar animerait 23 00 comptes Twitter appelant à la sédition en Arabie saoudite.

Parmi ces comptes figure celui d'un mystérieux @mujtahidd, spécialisé dans les secrets de la famille royale saoudienne et qui est suivi par plus de 1,8 million de personnes, a précisé le ministre, Awwad Saleh Alawwad, en visite à Paris dans le cadre d'une tournée européenne. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte imposent depuis le 5 juin des sanctions au richissime émirat gazier qu'ils accusent de soutenir «le terrorisme». Ils exigent que le Qatar ferme la chaîne de télévision Al Jazeera et rompe ses liens avec les groupes islamistes, entre autres demandes.