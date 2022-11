Economie/Football: Le Qatar espère l'effet Coupe du monde sur son tourisme

Économie/Football : Le Qatar espère l'effet Coupe du monde sur son tourisme

Dans le souk Waqif de Doha, les maillots de foot voisinent avec les tapis, bijoux en or vendus au poids et autres souvenirs: le Qatar vibre au rythme de la Coupe du monde et veut faire décoller le secteur du tourisme. Pendant le week-end, du jeudi soir au samedi, le marché se remplit de visiteurs de tous âges, flânant entre les bâtiments bas ornés d’arches en bois, fumant le narguilé en terrasse ou s’amusant du spectacle offert par un marchand de glaces turc et des chameaux.