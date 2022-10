Football: Le Qatar obligé d’inviter des supporters belges

Les supporters des «Diables rouges» boudent aussi le Qatar, ses prix, ses soucis de logement et ses bières pas simples à ingurgiter. Selon la RTBF, la télévision publique belge, seulement 886 billets - contre plus de 12 000 en 2021... - ont été réservés jusqu'ici par les suiveurs de Romelu Lukaku et Kevin de Bruyne pour l'ensemble de la compétition!