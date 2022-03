Investissements : Le Qatar va investir un milliard en Grèce

Via un fonds d'investissement commun avec la Grèce, le Qatar va injecter un milliard d'euros dans des PME grecques, a annoncé le Premier ministre du richissime État gazier, cheikh Hamad ben Jassem Al-Thani.

La constitution du fonds s'inscrit dans le cadre d'une série d'accords de coopération signés mardi à Doha entre le Qatar et la Grèce, laquelle entre dans sa sixième année de récession. Le Premier ministre du Qatar a indiqué que les deux pays avaient «discuté de plusieurs projets concernant les routes, l'électricité, l'énergie et le tourisme».

Le Qatar et la Grèce avaient signé en 2010 un accord-cadre pour faciliter les investissements. En octobre 2011, le fonds souverain Qatar Holdings avait investi plus de 750 millions de dollars dans deux mines d'or en Grèce et une participation de 9,9% dans le groupe European Goldfields qui exploite les gisements. Le mois précédent, le fonds souverain Qatar Holdings avait investi 500 millions d'euros dans le secteur bancaire grec en permettant la fusion de la 2e et 3e banque du pays, Alpha et Eurobank.