Football : Le Qatar veut refroidir ses stades

L'émirat qui est sur les rangs pour recevoir le Mondial-2022 va bâtir trois stades de plus de 45 000 places chacun et entièrement climatisés pour vaincre la chaleur torride du désert du Golfe.

Dans une déclaration jeudi en marge de SportAccord, la plus grande convention sportive mondiale qui se tient à Dubaï, cheikh Mohammad ben Hamad Al-Khalifa, le fils de l'émir, a renouvelé l'ambition de son pays d'être le premier pays arabe à accueillir une Coupe du monde de football, malgré des températures dépassant les 45 degrés Celsius en été.

L'un des trois stades, bâti sur le modèle d'un boutre (bateau traditionnel), sera proche du pont en construction sur la mer entre le Qatar et Bahreïn et pourra ainsi accueillir les Bahreïnis et autres ressortissants des pays du Golfe.