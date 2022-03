A Luxembourg – Le Quai Steffen redonne vie au «resto» de la gare

À Luxembourg : Le Quai Steffen redonne vie au «resto» de la gare

LUXEMBOURG - Le groupe luxembourgeois Steffen a inauguré, mercredi dans la capitale, son nouveau restaurant, qui succède au Buffet de la gare.

Banquettes en cuir brunes, chaises vintage, décoration moderne et épurée… L’ambiance se veut à la fois chaleureuse et cosy au Quai Steffen, qui a été inauguré mercredi, dans la gare de Luxembourg-Ville. Le nouveau restaurant remplace l’ancien Buffet de la Gare, fermé depuis 2018 après 40 années d’exercice. Après l’ouverture du service de vente à emporter en novembre dernier, la brasserie accueille le public depuis le mois de juillet. Combinées, les plages d’ouverture courent de 5h à 23h, sept jours sur sept.

«La stratégie est d’offrir un lieu de restauration et de bien-être, de qualité, tout au long de la journée, avec une carte adaptée en fonction de ces différents moments», résument de concert Frank Steffen, patron du groupe luxembourgeois éponyme et son fils Tom, directeur de clientèle adjoint. Ce dernier évoquant une «cuisine traditionnelle inspirée» et un «investissement conséquent» pour parvenir à ce résultat.