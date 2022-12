Projet de loi : Le Québec prend ses distances avec le roi Charles III

Des députés refoulés

Pour cette dernière journée de session parlementaire avant les fêtes, Marc Tanguay, le chef du Parti libéral du Québec, a tenu à marquer le coup en offrant une biographie du roi Charles III au chef du Parti québécois. «On sait dans la vie qu’il y a un principe de base: plus on connaît, plus on aime», a-t-il lancé avec humour.