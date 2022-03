Commerce : Le Québec veut plus d'échanges avec la France

Le Premier ministre québécois, François Legault, a dit vouloir «doubler» les échanges commerciaux entre la Belle Province et la France.

Les échanges commerciaux entre la France et le Québec plafonnent à moins de 5 milliards de dollars canadiens (3,3 milliards d'euros), soit moins de la moitié des échanges entre le Québec et le Texas par exemple. «Cinq milliards, c'est rien. Il faut doubler ça», a déclaré M. Legault, dans une entrevue à la chaîne francophone TV5Monde. La France n'est que le troisième partenaire commercial du Québec au sein de l'Union européenne, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne.