Banque au Luxembourg : Le rachat de la BIL par une holding chinoise acté

LUXEMBOURG - Les autorités de régulation ont donné leur accord à l'acquisition de 90% des parts du capital de la Banque internationale à Luxembourg, par Legend Holdings.

Le rachat de la Banque internationale à Luxembourg (BIL) par Legend Holdings, a été validé par les autorités de régulation, ont indiqué les parties prenantes de la transaction, ce lundi, dans un communiqué commun. Annoncée le 1er septembre dernier, l’acquisition des 89,936% des parts du fonds d’investissement qatarien Precision Capital au conglomérat chinois «a reçu tous les agréments réglementaires requis, y compris celui de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et de la Banque centrale européenne (BCE)». L’État luxembourgeois conserve sa participation à hauteur de 9,993%.

Une délégation de Legend Holdings menée par Liu Chuanzhi, président du conseil d’administration et Zhu Linan, président du comité de direction, est annoncée au Grand-Duché, du 10 au 12 juillet prochains. Une conférence de presse est d’ailleurs programmée à cette occasion, le mercredi 11 juillet. Considérée comme un «actif stratégique» par son nouveau propriétaire, la plus ancienne banque universelle du pays continuera à mettre en œuvre sa stratégie BIL2020, est-il précisé. Le communiqué réaffirme le maintien de la gouvernance actuelle, à savoir Luc Frieden, ancien ministre des Finances, en tant que président du conseil d’administration, et Hugues Delcourt comme président du comité de direction.