Le rachat du siège d’ArcelorMittal jugé trop onéreux

«L’État a-t-il besoin d’un bâtiment de luxe pour installer les Ponts et Chaussée?», interroge le député Laurent Mosar (CSV). Le sujet du rachat par l’État de la moitié du bâtiment que construit ArcelorMittal au Kirchberg pour son siège mondial (projet K22) a fait l’objet d’un débat en fin de semaine dernière en commission Finances à la Chambre des députés.

C’est le prix qui fait tiquer le CSV: 273,5 millions d’euros. «Cela fait environ 15000 euros du mètre carré, bien plus que ce qui se fait dans la capitale», reprend Laurent Mosar, également conseiller communal. Contactée, ArcelorMittal rappelle avoir «pris totalement en charge les coûts» et vendre «à prix coûtant». Le prix «doit prendre en compte plusieurs variables telles que le caractère emblématique, la complexité et la qualité du bâtiment», explique un porte-parole.