Football au Luxembourg: Le Racing nomme Kuduzovic sur son banc

Le Racing tient le successeur de Jeff Saibene. Le club de la capitale a annoncé lundi la nomination de Fahrudin Kuduzovic comme entraîneur. Le technicien de 37 ans était depuis 2019 l’entraîneur adjoint du club allemand de l’Eintracht Trèves. Fahrudin Kuduzovic connaît la BGL Ligue pour avoir joué à Mondorf, Hamm Benfica et Mulhenbach à la fin de sa carrière de joueur. L’ancien attaquant pro, passé par l’Angleterre et l’Irlande, avait ensuite été propulsé entraîneur principal à Muhlenbach et avait obtenu une montée en BGL Ligue en 2019.