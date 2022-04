Football luxembourgeois : Le Racing passe l'obstacle Differdange et file en quarts

Le RFCU a éliminé Differdange (1-0) de la Coupe de Luxembourg mercredi soir tandis que les gros ont cartonné pour rallier les quarts.

Après cinq mois d'absence, la Coupe de Luxembourg faisait son retour ce mercredi avec les 8es de finale. Dans le choc de la soirée, le Racing a éliminé Differdange en s'imposant 1-0. Les hommes de Jeff Saibene ont fait la différence grâce à un but d'Emmanuel Françoise qui traînait dans la surface et ne s'est pas fait prier pour inscrire le seul but de la partie (22e). Dans les deux autres affiches opposant des clubs de BGL Ligue, Pétange s'est imposé (0-1) sur la pelouse de Strassen tandis que Mondorf a été étrillé par le F91 Dudelange (0-4). Le leader du championnat a ouvert le score par Samir Hadji sur pénalty (27e) avant que son jeune buteur de 21 ans, Magnus Hansen, ne s'offre un triplé (55e, 78e, 89e).