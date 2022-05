Football : Le Racing remporte la Coupe de Luxembourg

Vainqueur de Dudelange (3-2) en finale, jeudi au Stade de Luxembourg, le RFCU a soulevé sa deuxième Coupe de Luxembourg et jouera l’Europe la saison prochaine.

Le Racing garnit son étagère à trophées. Quatre ans après son premier et unique sacre en Coupe de Luxembourg, le club de la capitale a, à nouveau, remporté la compétition, vendredi au Stade de Luxembourg, en battant en finale Dudelange (3-2). Après deux éditions annulées en raison du Covid, les hommes de Jeff Saibene succèdent à Dudelange et joueront la Coupe d’Europe la saison prochaine.

Dans son sillage, Dudelange aurait pu trouver la faille, mais Ruffier était sur la tête à bout portant d’Adel Bettaieb (26e) et la frappe déviée de Dejvid Sinani a frôlé le poteau (39e). Le Racing aurait quant à lui pu faire le break avant la mi-temps si Kobe Cools n’avait pas sauvé une tentative de Kevin Nakach sur sa ligne (42e). Dudelange est finalement revenu dès le retour des vestiaires sur une reprise dans la surface d’un Jules Diouf monté aux avant-postes (2-2, 47e). Maître du ballon, les hommes de Carlos Fangueiro ont été proches de prendre l’avantage mais Bettaieb a trop croisé sa frappe (56e) et Samir Hadji n’a pas réussi à battre Ruffier (65e).

Mabella voit double

Décidément plus réaliste, le Racing ne s’est pas fait prier pour repasser en tête. Sorti dans le pied de son défenseur mis sous pression par Tinelli, Fox a poussé le ballon dans les pieds de Mabella qui n’a eu plus qu’à conclure (3-2, 70e). Solides derrière et jouant les coups à fond devant, les hommes de Jeff Saibene ont tenu et joueront les qualifications de la Ligue Europa Conférence la saison prochaine.