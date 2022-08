Au Luxembourg: Le radar fixe de la N7 a été couché au sol

Les faits ont été constatés «vers 6h30», indique la police. L'équipement a été désolidarisé de son socle et couché au sol, laissant notamment apparaître des fils. Il est hors de service. Les témoins susceptibles de fournir des informations à ce sujet sont priés de s'adresser au commissariat de Dekirch au (+352) 244801000 ou par e-mail: police.diekirchvianden@police.etat.lu.

Pour rappel, ce radar est installé entre Fridhaff et Hoscheid, à hauteur de Lipperscheid donc. Il flashe dans les deux sens de circulation à un endroit où la vitesse est limitée à 90 km/h. Entre 2016 et 2020 selon les informations du ministère de la Mobilité, il était 3e dans le «Top 10» des radars qui avaient le plus flashé au Luxembourg. En l'occurrence 89 200 avertissements taxés à cet endroit sur la période.