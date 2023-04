Essai auto: Le Ranger Raptor, un véhicule préhistorique?

À l’heure des discours tout électrisés des constructeurs, la marque américaine nous sert un pick-up doté d’un V6 3.0 L biturbo pouvant engloutir une vingtaine de litres d’essence aux 100 km sans sourciller. «Pour quoi faire?», direz-vous. Et bien, un peu de tout. La bête peut être considérée d’abord comme un outil de travail capable de tout déménager, au sens propre comme au figuré.

Même si ici, la capacité de chargement n’est pas la plus optimale. Si la longueur est suffisante, la suspension multibras à l’arrière réduit la charge utile à un peu plus de 600 kg, contre plus d’une tonne pour un Ranger «classique». Dans la benne, recouvrable électriquement, on trouvera pour le côté pratique des points d’ancrage et une prise 220V.

Quatre modes de conduite tout-terrain

De quoi ranger un paquet de bagages et des équipements de loisirs, pour s’offrir une virée en pleine nature. Peut-être la meilleure option... Car l’on peut viser loin et compliqué, l’animal se jouant des reliefs, des obstacles ou des traversées de gués (jusqu’à 85 cm) avec aisance, y compris à vitesse soutenue, le rugissement étant à l’avenant. Quatre modes de conduite tout-terrain sont disponibles, selon les conditions, et le régulateur de vitesse spécial permet de se concentrer sur la trajectoire pendant que le Raptor et ses différentiels avant et arrière verrouillables s’occupent du reste.

Si ses hauts pneus 4x4 et son rayon de braquage handicapant ne l’aident pas sur asphalte où il est un peu pataud, le Raptor s’y défend. Habitabilité maximale de la double cabine, douceur et souplesse de la transmission à dix rapports en contraste avec une puissance folle, confort ferme et système multimédia à jour rendent les trajets plaisants. Au final, cet animal un peu anachronique, mais pas si préhistorique, est un objet de pur plaisir coupable.