Télévision : Le Ranger Vert a rejoint les étoiles

L’Américain Jason David Frank, célèbre Ranger Vert puis Blanc de la série «Power Rangers», n’est plus. Les causes du décès de l’acteur de 49 ans n’ont pas été rendues publiques. «Veuillez respecter la vie privée de sa famille et de ses amis pendant cette période horrible. Nous sommes sous le choc de la perte d’un être merveilleux. Il aimait beaucoup sa famille, ses amis et ses fans. Il va nous manquer», a sobrement communiqué son agent.