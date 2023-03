Travaux au Luxembourg : Le Rangwee rouvre… mais la rue des Scillas ferme

Sa fermeture au printemps 2022 avait été un cauchemar pour bon nombre d'automobilistes: initialement prévu en décembre, la réouverture du tronçon du Rangwee, entre la rue du 9 mai 1944 et le tunnel, sera une réalité dès dimanche, a rappelé l'Administration des ponts et chaussées.

Sauf que le chantier du tram se poursuivant vers la Cloche d'Or, ce sera au tour de la rue des Scillas, à Howald, d'être barrée jusqu'à la mi-juillet, entre la rue des Bruyères et le tunnel Rangwee. Une déviation sera mis en place via les boulevards Raiffeisen et Kockelscheuer. (voir plan ci-dessous). La ville de Luxembourg va de fait adapter les lignes de bus 3, 5, 20, 23, 28 et 29.