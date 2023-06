Festival au Luxembourg: Le rap fait grimper la température aux Francos

Sur la grande scène, Gazo, en tenue sportive dorée, a fait grimper la température avec sa drill. Mais pas seulement, car le rappeur français a rapidement su se diversifier et séduire un public jeune et nombreux avec des titres plus mélodiques.

Une jauge augmentée à 9 000 personnes, et un festival qui affiche complet pour sa deuxième journée. Si Orelsan y est pour beaucoup, l'affiche résolument rap a permis d'attirer un public jeune et nombreux.

