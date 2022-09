«Gangsta’s Paradise» : Le rappeur américain Coolio est mort à 59 ans

Né le 1er août 1963 sous le nom d’Artis Leon Ivey Jr en Pennsylvanie, l’artiste a passé la plus grande partie de sa vie à Compton, en Californie, où il a fait ses études et occupé divers emplois, notamment dans la sécurité aéroportuaire, avant de rencontrer le succès grâce au rap.

Avec une mélodie reprise du titre «Pastime Paradise» de Stevie Wonder, publié en 1976 dans son album «Songs In The Key of Life», le tube s’est vendu à des millions d’exemplaires dans le monde entier, atteignant le sommet des classements de musique pop dans 16 pays. «''Gangsta’s Paradise'' est à propos de la vie, parce qu’on vit aussi dans le paradis des gangsters», a déclaré Coolio à propos de sa chanson en 1995, invité de l’émission de radio «Howard Stern Show».