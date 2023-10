Le rappeur belge Hamza débarque à la Rockhal

Alors que des clones font régulièrement leur apparition sur le devant de la scène rap francophone, Hamza appartient, lui, à la catégorie de ceux qui lancent les tendances et qu’on essaye de copier. Son style? Des mélodies imparables influencées par le R’n’B et un flow qui emprunte volontiers des phases en anglais ou en espagnol.

À l’aube de la trentaine, le Belgo-Marocain est revenu au printemps dernier avec un troisième album, «Sincèrement». On l’y découvre plus mélancolique («Atasanté 2»), introspectif («Plus Jamais La Même») et sentimental («I Love U») que sur ses deux premiers essais, «Paradise» (2019) et «140 BPM 2» (2021).