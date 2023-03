Rockhal: Le rappeur d'Evry, Binks Zola, en concert le 14 avril prochain

Concert

Un retour très attendu et qui fait déjà beaucoup de bruit! Zola est devenu un artiste confirmé qui impose sa personnalité et soigne ses mélodies pour incarner chacune de ses rimes. Sa fascination pour la Californie se retrouve dans son flow à l’américaine, son identité marquée, son intérêt et sa maîtrise de la trap par des phases très rythmées qui ont déjà conquis de nombreuses personnes.