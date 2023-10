Le rappeur espagnol en fuite en Belgique est rentré chez lui

Valtonyc, un rappeur espagnol ayant fui son pays pour la Belgique après avoir été condamné par la justice à une peine de prison pour apologie du terrorisme, est retourné dimanche en Espagne. Jose Miguel Arenas Beltran - connu sous le nom de scène de Valtonyc - était parti en Belgique en 2018 après une condamnation en Espagne à trois ans et demi de privation de liberté pour non seulement avoir fait l'apologie du terrorisme mais insulté la couronne et proféré des menaces dans ses textes.