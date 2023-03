Le rappeur 6ix9ine hospitalisé en urgence après un passage à tabac

Sale temps pour Takeashi 6ix9ine. Le rappeur qui fait davantage parler de lui pour ses frasques que pour sa carrière musicale, a été hospitalisé en urgence en Floride après avoir subi une agression violente. La scène s'est déroulée dans une salle de sport. Selon son avocat, plusieurs personnes l'ont frappé à de nombreuses reprises avant de s'enfuir. Rien n'a été précisé sur son état de santé, mais il avait «une incision au visage et des bleus» a confirmé son conseil au magazine Variety .

Bien lui en a pris, ses singles «GOOBA» et «TROLLZ» ont atteint les sommets des classements musicaux et son album «TattleTales» (2020) a pu être publié en indépendant. Insuffisant pour réhabiliter le fantasque artiste, qui fait toujours face à une grande hostilité du milieu rap et d'une partie du public.