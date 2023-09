Le rappeur Krayzie Bone entre la vie et la mort

Originaires de l'Ohio, tout comme la star de la NBA, Krayzie Bone et les autres membres de Bone Thugs-n-Harmony ont profondément marqué le paysage musical rap à la fin des 90's et au début des années 2000 avec leur style créatif entre rap et chant.

Source d'inspiration pour de nombreux rappeurs des générations suivantes, ils ont vendu des millions d'albums, avec notamment les succès multi-platines «E. 1999 Eternal» et «The Art of War», et ont placé la ville de Cleveland sur la carte du rap américain. Une réussite qui les a également amenés à travailler avec les plus grands, dont les défunts 2Pac et The Notorious B.I.G.