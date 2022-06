Etats-Unis: Le rappeur Lil Tjay s'est fait tirer dessus

États-Unis : Le rappeur Lil Tjay s'est fait tirer dessus

Le jeune artiste newyorkais Lil Tjay a été gravement blessé par balle dans une fusillade. Opéré, son état de santé est incertain.

Le rappeur Lil Tjay a été gravement blessé après avoir été victime d'une fusillade dans la nuit de mercredi à jeudi, rapporte plusieurs médias spécialisés. Selon TMZ, les tirs ont eu lieu à deux endroits à Edgewater, dans le New Jersey, dans un restaurant Chipotle et près d'une station essence.

Rien n'a été communiqué quant aux blessures et à l'état de santé du rappeur de 21 ans. D'après les dernières informations fournies par le média spécialisé dans l'actualité des célébrités, le jeune artiste originaire du Bronx a été opéré d'urgence.

Lil Tjay fait partie des fers de lance de la jeune vague new-yorkaise en matière de hip-hop avec également Fivio Foreign et le défunt Pop Smoke, assassiné en 2020 à Los Angeles. Son registre mêlant drill, trap et R&B à base de refrains et couplets chantés devait le destiner à une carrière à succès. Mais son deuxième album «Destined 2 Win», sorti l'année dernière chez Columbia, a déçu sur le plan commercial.