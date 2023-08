Le rappeur Lomepal visé par une enquête pour viol

Lomepal est un des rappeurs les plus populaires de France.

Antoine Valentinelli, ayant pour nom de scène Lomepal, connu notamment pour ses chansons «Yeux disent» et «Trop beau», est actuellement en tournée et doit se produire dimanche Cannes.

Selon le Parisien, la plaignante serait une connaissance du rappeur. Les faits se seraient déroulés en 2017 à New York.

Premier album en 2017

Il enchaîne les titres et les EP (titres uniques longs) avant de sortir en 2017 son premier album «Flip», qui rencontre un succès public. Vient un an plus tard «Jeannine», titre hommage à sa grand-mère.