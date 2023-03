En France: Le rappeur MHD jugé pour meurtre en septembre

Une dizaine de personnes se sont acharnées sur lui, une scène filmée sur un téléphone portable par un témoin depuis une fenêtre, un élément-clé du dossier. Loïc K. est très rapidement mort de ses blessures. L'enquête s'était rapidement orientée sur la piste d'un règlement de comptes entre groupes rivaux du nord-est parisien issus de deux quartiers: Chaufourniers et Cité rouge d'un côté, Grange aux Belles de l'autre.

Le rappeur a constamment nié les faits. «C'est un dossier qui repose sur de très faibles charges qui pourront être balayées lors du procès», avait estimé l'un des avocats de l'artiste, Me Antoine Vey, lors de l'annonce de son renvoi aux assises. Cette affaire a, quoi qu'il en soit, mis un net coup d'arrêt à la carrière de MHD, inventeur auto-proclamé de l'«afro-trap», mélange de rap et de musiques africaines. Il s'était notamment fait connaître par un tube à la gloire du PSG et avait suscité l'intérêt de Madonna ou Drake.