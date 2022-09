Braquage: Le rappeur PnB Rock tué par balles à Los Angeles

Ce tragique événement rappelle la mort du jeune rappeur new-yorkais Pop Smoke en 2020, déjà à Los Angeles. Ce dernier avait laissé apparaître l'adresse de sa villa en plus de mettre en avant des liasses de billets et autres objets de valeur et avait été tué lors d'un braquage la nuit suivante. La deuxième plus grande ville américaine avait déjà été endeuillée en 2019 par le meurtre de l'icône locale Nipsey Hussle , devant son magasin.

Originaire de Philadelphie et père de deux enfants, PnB Rock a acquis une certaine renommée dans le monde du hip-hop en 2014 avec la sortie de sa mixtape «RnB» suivie d'une signature sur le label Atlantic. Le single «Jealous» avec le rappeur Fetty Wap a été son plus grand succès.

En plus de collaborations avec des stars comme Ed Sheeran, Chance The Rapper, Young Thug ou encore Wiz Khalifa, PnB Rock avait sorti deux albums: «Catch These Vibes» en 2017 et «GTTM: Goin Thru the Motions» en 2019.