États-Unis : Le rappeur Trouble abattu dans sa voiture

Figure du rap d'Atlanta, le rappeur Trouble a été tué par balles à l'âge de 34 ans, alors qu'il rendait visite à un ami, samedi.

Figure du rap d'Atlanta connue pour son rap cru inspiré de son parcours dans un des quartiers les plus violents de la capitale de l'État de Géorgie, Mariel Semonte Orr de son vrai nom avait connu un vrai succès d'estime avec la sortie de son premier album en major «Edgewood». Signé sur le label du célèbre producteur Mike Will Made It via Interscope, il avait notamment bénéficié des participations de grandes stars de la musique, Drake et The Weeknd en tête.