Près de Paris : Le rappeur Vegedream détroussé en allant à un rendez-vous «galant»

Sur place, «plusieurs individus l'ont pris à parti dans les parties communes de l'immeuble. Il a été molesté et a reçu un coup de gaz lacrymogène», a déclaré à l'AFP une seconde source policière qui n'a pas souhaité préciser ce qui avait amené le rappeur à cet endroit. Le blouson et les clés du chanteur lui ont été dérobés. Légèrement blessé, il a été pris en charge par les pompiers et soigné à l'hôpital Delafontaine, sans que ses jours ne soient en danger. L'enquête est confiée au commissariat d'Epinay-sur-Seine.